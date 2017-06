Homem vive com corpo coberto por abelhas no Vietnã, SAIBA PORQUE

Um morador da cidade de Nua Ngam, província de Dien Bien, no Vietnã, tem surpreendido o mundo por ser um dos únicos homens a viver com o corpo coberto por abelhas.

Bui Duy Nhat, de 41 anos, não usa qualquer equipamento de proteção e garante que mesmo com milhares de abelhas selvagens sobre o corpo, ele não tem nenhuma picada do inseto. A paixão de Nhat pela apicultura teve início em 1993, quando ele começou a interagir com os insetos para aprender mais sobre suas características e comportamento.

Para atrair as abelhas, Nhat captura primeiro a abelha rainha para depois conseguir as "abelhas operárias". O processo para cobrir o corpo leva cerca de 20 minutos e ele pode falar e agir naturalmente. ​Foto: EFE