Homem explica por que ficou 20 anos sem conversar com a própria mulher

Um marido japonês quebrou todos os recordes de silêncio em um relacionamento ao ficar 20 anos sem dizer uma palavra sequer para a mulher dele.

Otu Katayama não conversava com a mulher, Yumi, mesmo com ela tentando iniciar frequentemente um diálogo. Ele apenas respondia com um grunhido ou um gesto de cabeça, quando considerava o tema importante. A situação ocorreu no Japão, onde mora a família.

O "gelo" de Katayama trouxe um enorme incômodo para os filhos. Um deles, Yoshiki, de 18 anos, decidiu revelar o caso para um programa da Hokkaido Television, pedindo ajuda para solucionar o problema. Ele garantiu que nunca havia escutado uma conversa dos pais.

O programa resolveu interceder e realizou um encontro especial de ambos em um parque local. Sentado em um banco ao lado da mulher, Katayama revelou que o motivo de não conversar com ela foi por causa da dedicação que ela tinha com os filhos, o que, segundo ele, o deixava com ciúmes e sentindo-se esquecido.

Depois de uma certa resistência, ele admitiu em público:

— Passou muito tempo desde a última vez que conversamos.

Ele, no fim, reconheceu as qualidades de Yumi, com um tom de remorso.

— Você estava preocupada com as crianças, Yumi, até agora suportou um grande número de dificuldades. Quero que saiba que estou agradecido por tudo.