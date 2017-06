Homem é salvo por bombeiros após ser 'engolido' por privada em busca de celular

FOTO: DIVULGAÇÃO

Se você acha que o dia não pode ficar pior quando ele começa em um hospital, pense duas vezes: este homem foi usar o banheiro de um hospital, na Turquia, quando deixou seu celular cair dentro do vaso sanitário, enfiou a mão na privada para resgatá-lo, ficou com o braço preso no buraco e precisou ser resgatado por bombeiros.

O caso do celular ocorreu na cidade de Erzurum – nordeste da Turquia – e mobilizou a equipe de bombeiros local, já que o homem não conseguiu retirar, nem mesmo com a ajuda de funcionários do hospital, o braço de dentro do vaso sanitário.

Depois de mais ou menos uma hora, os bombeiros usaram equipamentos especializados, conseguiram aumentar o tamanho do buraco da privada e, finalmente, o homem conseguiu vencer a batalha contra o banheiro.

O caso foi complicado até mesmo para os bombeiros, que foram capazes de salvar o homem, mas não o aparelho celular

Ele teve alguns sangramentos e escoriações no braço, mas ironicamente, teve sorte, pois estava em um hospital e logo foi atendido. O celular não foi recuperado.

Mesmo sem o celular, o homem ficou feliz quando finalmente se viu livre do vaso sanitário

Vasos sanitários ou buracos negros?

Parece que os bombeiros têm sido muito chamados para retirar partes do corpo de dentro de privadas. Isso é o que aconteceu em uma tentativa fracassada de desentupir a privada, na qual uma mulher ficou com o braço preso no sanitário e se tornou um viral das redes sociais . A médica Gracie Henderson estava enfrentando diversas dificuldades em seu novo lar, em New Caney, Texas, nos Estados Unidos.

Mulher prende a mão na privada e é socorrida por bombeiros

O incidente com a privada foi só a cereja no bolo em uma mudança marcada por pequenos desastres. “No dia que me mudei, um cano estourou na parede. Meu carro ficou preso na lama no jardim da casa e meu aparador de grama novinho em folha parou de funcionar”, contou Henderson ao portal Houston Chronicle.

Bem, pelo menos ela não perdeu seu celular durante os incidentes.