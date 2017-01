Homem é operado para retirar tesoura esquecida em cirurgia há 18 anos

Um vietnamita passou por uma operação para remover de seu abdômen tesoura esquecida pelos médicos durante uma cirurgia realizada há 18 anos, depois de relatar dores de estômago.

Ma Van Nhat, atualmente com 54 anos, foi submetido a uma cirurgia em 1998, após um acidente de carro, e apenas recentemente descobriu que os médicos deixaram o objeto quando o fecharam.

Os médicos descobriram a tesoura de 15 centímetros perto de seu cólon após uma ultrassonografia recente.

O homem passou por uma operação de três horas no fim de semana para remover a tesoura, de acordo com Ngo Trung Thang, vice-chefe de assuntos gerais do hospital Gang Thep Thai Nguyen, 80 quilômetros ao norte de Hanói.

"Ele está se recuperando bem", disse Thang nesta terça-feira (3).

Nhat passou quase duas décadas "comendo, bebendo e tendo uma vida bastante normal", de acordo com o site de notícias Suc Khoe va Doi Song, porta-voz oficial do Ministério da Saúde do Vietnã.

A ultrassonografia que descobriu a tesoura só foi feita depois que Nhat relatou dores de estômago.

Autoridades informaram que estavam procurando os médicos que realizaram a cirurgia na província de Bac Kan em 1998, mas ainda não localizaram o culpado.