Henrique e Juliano vão agitar a noite de sábado da 50ª EXPOAQUI em Aquidauana

Os 50 anos de realização da EXPOAQUI - Feira Agropecuária de Aquidauana seguem sendo celebrados com uma grande festa e milhares de grandes negócios para os membros do agronegócio. A noite deste sábado (12) promete ser inesquecível, com o show da dupla Henrique & Juliano.

Os dois são irmãos que cantam desde criança com incentivo do pai, que sempre os apoiou no gosto dos dois filhos pela música sertaneja. De acordo com as informações da assessoria de imprensa da dupla, influenciados pelo sucesso da dupla João Paulo e Daniel, os meninos, que nasceram na pequena cidade de Palmeirópolis no Estado do Tocantins, começaram a se apresentar nas rádios do município, chegando até a se apresentar para um grande público interpretando e dublando músicas da banda “Mamonas Assassinas”, sucesso em todo Brasil na década de 90. Em 2012 se mudaram para Goiânia e entraram para o casting da agência Workshow, a partir daí as coisas começaram a deslanchar.



A dupla se destacou no cenário nacional em 2013, quando lançou seu primeiro DVD, de onde saíram sucessos como “Mistura louca”, “Recaídas” e principalmente “Tô valendo nada”, que foi uma das músicas de maior destaque daquele ano. Atualmente, o hit “Vidinha de balada” é uma das músicas mais tocadas nas rádios de Aquidauana. Além deste mega show, o público será brindado com música em todos os dias do evento.

A Feira Agropecuária de Aquidauana recebe ainda uma das etapas do Rodeio PBR, uma das maiores do mundo no esporte. Os peões entram na arena amanhã (13), para a grande final.