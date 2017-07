Harry Potter mora em Campo Grande e não cansa de tirar fotos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Há vinte anos a saga de um bruxinho foi lançada pela escritora J. K. Rowling. Nessa época, Diego Amaro tinha apenas um ano, mas hoje, quem chega num badalado restaurante do Shopping e o vê pela primeira vez, é quase que irresistível falar: Harry Potter.

Ele mesmo, já cansou de ouvir essa comparação, a ponto que hoje leva na esportiva. “As pessoas sempre pedem que eu tire fotos, fazem comentários, mas eu levo de boas. Claro, que às vezes incomoda, em especial nas piadas de duplo sentido”, conta.

“Tipo, perguntam onde está a varinha, os clientes fazem piadas. Sempre rola essas piadas de duplo sentido, sempre fico meio sem graça”, diz o menino que é tímido.

Pai da pequena Zoey de dois meses, a menina chama a atenção pela semelhança, mas ainda assim, a família entra na brincadeira. E no dia da comemoração dos vintes anos da saga, aproveitou um filtro de aplicativo para deixar a pequena muito mais parecida com o pai e com o menino Potter.

A esposa Jaqueline Comper Amaro, confessa que sente uma pontinha de ciúmes, mas que acaba entrando na brincadeira. “Quando vamos no mercado, farmácia rua qualquer lugar as pessoas chamam ele de Harry Potter. Já senti ciúmes, mas passa, sei que chama a atenção”, diz.

E nas redes sociais, tanto no perfil de Jaqueline quanto de Diego, a maioria das fotos tem a pergunta: “Harry Potter?”. “Entre amigos é super normal, agora já acostumamos”, garante. Em uma das fotos do casamento dela com Diego, por exemplo, um amigo já manda: "Harry Potter?". Jack, como é chamada, entra na brincadeira. "Sim", responde entre riasadas.

Saga fez vinte anos

A saga do menino que descobre aos 11 anos de idade que é um bruxo ao ser convidado para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O lançamento do primeiro romance, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi em 26 de junho de 1997, os livros ganharam uma imensa popularidade, aclamação da crítica e foram um sucesso comercial mundo afora.