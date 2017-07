Há um toboágua natural em Paraty onde se faz até surfe na pedra, veja fotos e como chegar

FOTO: DENI WILLIAMS/SHUTTERSTOCK

A Cachoeira do Tobogã, em Paraty, no Rio de Janeiro, é a prova de que brasileiro precisa realmente de muito pouco para se divertir. Atração imperdível tanto para moradores quanto para turistas, a queda d'água é conhecida por ter uma pedra por onde a água cai - como se fosse um toboágua natural.

E, por conta da inclinação e apesar de perigoso, muita gente se arrisca a praticar “surfe na pedra”, uma modalidade que só existe no Brasil.

Cachoeira do Tobogã: atrativo de Paraty

Os visitantes curtem a Cachoeira do Tobogã com uma prática bem simples: basta sentar-se no topo da pedra e ir deslizando pela superfície da formação rochosa até a água.

Os mais aventureiros, entretanto, passaram a praticar o surfe na pedra, deslizando em pé até cair na água; e, apesar de o esporte ser arriscado e provocar acidentes, alguns moradores chegaram a organizar um campeonato da prática, desafiando o equilíbrio e a concentração dos participantes.

A Cachoeira do Tobogã, que também é chamada de Cachoeira da Penha, é só um dos atrativos da cidade - o centro histórico, o Festival Literário de Paraty (Flip) e os restaurantes locais fazem parte do roteiro turístico de muitos visitantes.

Como chegar

A Cachoeira, que também leva o nome de Cachoeira da Penha, fica na estrada Paraty-Cunha, no bairro Penha.

De carro

Do Rio de Janeiro (RJ), o acesso é feito pela rodovia Rio-Santos (BR 101).

De São Paulo (SP), um dos trajetos indicados é Rodovia Presidente Dutra (BR 116), seguindo para a Rodovia Oswaldo Cruz (BR 383), até alcançar a Rio-Santos (BR 101) na altura de Ubatuba.

Já de Belo Horizonte(MG), siga pela rodovia Juscelino Kubitschek (BR 040) e a Rodovia Lucio Meira (BR 393) até chegar ao Rio de Janeiro. Depois, siga pelas rodovias RJ-127, RJ-133, RJ-145, RJ-139 e BR-494 até chegar à Rio-Santos (BR 101).