Gugu vai demitir funcionários e virar empregado da Record

As negociações de Gugu Liberato com a cúpula da Record pela renovação de contrato ainda não terminaram, mas evoluíram muito nos últimos dias. A emissora aceitou uma das principais exigências do apresentador e vai contratá-lo como artista, como faz com Xuxa Meneghel e Rodrigo Faro. Gugu deixará de ser sócio nos custos e lucros de seu programa e passará a ter um salário mensal de pelo menos R$ 1 milhão.

Assim, Gugu vai demitir todos os funcionários de sua atração. Ontem (21), os profissionais foram informados de que deixarão de ser empregados da GGP, produtora de Gugu em Alphaville, Grande São Paulo. Eles serão demitidos em 28 de dezembro e recontratados em 16 de janeiro por uma outra produtora. Passarão a trabalhar na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, onde fica a sede da Record.

A periodicidade do programa de Gugu em 2017 ainda não está definida, mas, segundo executivos da Record, poderá ser duas vezes por semana. Continuará nas noites de quartas, já é certo, e deverá ganhar as segundas, no lugar de Xuxa, que vai para as tardes de sábado, conforme o Notícias da TV informou em primeira mão no início de outubro.

É pouco provável, mas não impossível, que Gugu entre no ar diariamente, às 22h30. Setores da Record já não têm mais convicção da viabilidade do projeto de um programa diário, no horário nobre, depois que Geraldo Luis bateu o pé, ameaçou romper contrato e conseguiu ficar no domingo. Esse programa era para Geraldo Luis. Avalia-se que somente ele poderia enfrentar e vencer o Programa do Ratinho todos os dias.

Se fechar com Gugu às segundas e quartas, a Record resolve o único buraco que tinha em sua grade de 2017, a vaga de Xuxa _nas terças, a emissora deverá manter reality shows e às quintas, jornalísticos. Com Gugu duas vezes por semana, os executivos da emissora conseguem viabilizar o salário que ele pede.

Com a contratação de Gugu como artista, e não mais como sócio, a Record vence uma das maiores barreiras na negociação _a outra ainda é a financeira. Gugu não estava feliz com o atual modelo de parceria. No ano passado, o acordo foi bom para ambas as partes. Com três edições semanais, o apresentador chegou a lucrar R$ 2 milhões por mês. Neste ano, apenas às quartas, teve até prejuízo.