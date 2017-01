FOTO: GLOBO

Com estreia marcada para o dia 23 de janeiro, a Globo já iniciou as chamadas do "Big Brother Brasil 17".



Tendo como uma das principais novidades a apresentação, com a saída de Pedro Bial após 16 temporadas e a chegada de Tiago Leifert, o reality show também promete um grupo mais eclético.



Na chamada, com o selo "Vem Aí" que já tornou-se tradicional, Leifert começa dizendo que a Globo "está sempre em movimento". Na sequência, aparecem vários tipos de pessoas, como "o da saideira", "que já está de saída", "os saidinhos", "falsiane", "miga loka" e "amiga da onça".

Por fim, Tiago volta e comenta que são “pessoas comuns, que têm uma coisa em comum: as diferenças”.



O "BBB17" começa numa segunda-feira, logo após "A Lei do Amor".



Confira uma das chamadas: