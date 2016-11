Globo dispensa Maitê Proença; Vera Fischer também não deve ter contrato renovado

Não é só a Record que está enxugando a folha de pagamento. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal “O Dia”, a Globo também vem promovendo cortes. E Maitê Proença é a mais recente “vítima” desta nova política de elenco da emissora, que também pode atingir Vera Fischer.

Assegurando contratos fixos apenas para medalhões e novatos de expressão no mercado publicitário, a Globo não renovou o compromisso com a atriz, ausente do vídeo desde “Liberdade, Liberdade” – e de uma participação no quadro “Truque Vip”, do “Domingão do Faustão”. Maitê, entretanto, segue no Grupo Globo, como uma das integrantes do “Extra Ordinários”, mesa-redonda do SporTV.

Proença estreou na TV em “Dinheiro Vivo”, da Tupi. Foi para a Globo em 1980, com papel garantido em “Coração Alado”, de Janete Clair. Um acidente automobilístico, no entanto, adiou sua estreia na emissora. Seu primeiro trabalho na casa foi “As Três Marias”, dividindo o protagonismo com Glória Pires e Nádia Lippi. Depois do êxito em “Guerra dos Sexos”, estrelou a primeira produção de dramaturgia da Manchete, a minissérie “Marquesa de Santos”. Ainda no canal de Adolpho Bloch, protagonizou “Dona Beija”, sua personagem de maior expressão. Voltou para a Globo em “Sassaricando” e não saiu mais.

Vera Fischer, por sua vez, não tem perspectiva de novos trabalhos na Globo – embora seu nome tenha aparecido nas listas de elenco extraoficiais de “À Flor da Pele” [título provisório], próxima novela das nove. Seu último trabalho, a Irina de “Salve Jorge”, foi alvo de críticas por parte da atriz, em razão da falta de utilidade na trama, escrita por Glória Perez. Fischer está na Globo desde 1977; entre suas personagens, destaque para Saninha, de “Desejo”, e Helena, de “Laços de Família”.

Procurada, a Globo disse que não se manifesta a respeito de seus contratos.