Globo apoia Fátima Bernardes após crítica de Bolsonaro

Fátima Bernardes foi criticada por Jair Bolsonaro no Twitter no último domingo (20) por ter promovido uma enquete no "Encontro" em que questionava, baseada em um filme em cartaz, a quem os telespectadores salvariam um policial e um bandido estivesse feridos. Por meio de comunicado, a Globo apoiou a iniciativa da atração comandada pela jornalista, que recusou convite para ser madrinha de bateria.

"Diariamente, o 'Encontro com Fátima Bernardes' propõe temas e discussões relevantes ao público e à sociedade. No programa em questão, a partir da cena de um filme em cartaz que mostra o dilema ético vivido por um médico em uma emergência, o 'Encontro' não só propôs a reflexão sobre o caso, como também convidou um médico especialista para esclarecer ao público sobre a conduta adequada em situações semelhantes à mostrada no filme, onde a personagem tem que escolher entre atender a um traficante, um policial ou uma criança", explicou o comunicado.

A emissora salientou ainda que o programa - que não irá sofrer alterações de horário, como garantiu Boninho - enaltece a profissão dos policiais. "A discussão destacou que as questões éticas da profissão de médico devem prevalecer sobre os julgamentos de valor, concluindo que todos devem ser atendidos, sem distinção, e de acordo com a gravidade de seu caso. No debate deste ou de qualquer outro tema, o programa preza sempre pelo respeito a todos. Tem, inclusive, enaltecido a profissão de PM's, bombeiros e socorristas no quadro 'Heróis de Farda', que mostra aqueles que se destacaram pelo bom exemplo", concluiu.

William Bonner cede guarda dos cães para Fátima

Quatro meses após anunciar o divórcio de William Bonner, Fátima continua morando na casa em que vivia com o jornalista na Barra da Tijuca. Além disso, a apresentadora continuou também com os cães da família, o labrador Gulliver e o bulldog francês Twister.