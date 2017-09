Garota tem o encontro mais desastroso e hilário da história do Tinder

Jovem relata seu encontro desastroso (Foto internet)

Era para ser um encontro romântico e tudo ia muito bem entre o estudante Liam Smyth, de 24 anos, com a garota que ele conheceu através do Tinder. O casal saiu para jantar e depois resolveu seguir para casa de Liam para tomarem um bom vinho e continuar a conversa em um lugar mais reservado. A noite prometia até que a jovem pediu para usar o banheiro, foi então que a coisa começou a tomar um rumo bem diferente do planejado.

Depois de fazer o número 2, ao dar descarga, ela notou que o vaso sanitário havia se entupido e entrou em pânico. Envergonhada e sem saber o que fazer, a jovem resolveu pegar as fezes para jogá-las pela janela, porém, o plano não deu muito certo.

O cocô da jovem caiu no beiral da janela, entre um espaço pequeno entre os vidros e fez uma enorme bagunça, tornando tudo mais nojento e complicado.

Foi então que, diante daquela situação bastante desagradável ela se viu obrigada a contar para Liam o que havia acontecido.

Preciso de ajuda

Não restou outra opção a não ser pedir ajuda para desfazer toda aquela bagunça, Liam não viu problema algum em ajudar e foi até bastante solícito. A jovem pediu então que Liam a ajudasse a se pendurar na janela para limpar o local onde o cocô caiu.

A garota afirmou que iria conseguir se esgueirar entre as duas partes da janela e retirar suas fezes do local, porém, ela escorregou acabou entalada na janela [VIDEO], com o rosto bem perto do cocô e em uma posição bastante desfavorável. Liam até que tentou mas não conseguiu retirar a garota do vão da janela e por isso acionou os bombeiros.

Reencontro

Apesar de todo o constrangimento, Liam afirmou que voltou a se encontrar com a garota que colocou seu banheiro abaixo, que ela é uma jovem bastante agradável e que, se depender dele, irão se ver mais vezes [VIDEO]. Foi o próprio rapaz que relatou sua experiência hilária através do seu perfil em uma rede social.