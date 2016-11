Galvão Bueno se emociona com acidente envolvendo a Chapecoense: “Sem condições psicológicas”

A notícia do acidente com o avião da Chapecoense na viagem à Medellín, na Colômbia, para a realização da final da Copa Sul-Americana, abalou o futebol mundial. Emocionado, Galvão Bueno declarou, durante o “Bom Dia Brasil” desta terça-feira (29), que não tem condições de narrar a final da Copa do Brasil.

“Eu tenho passagem marcada para Porto Alegre, para a final da Copa do Brasil, e confesso que estou sem condições de abrir a transmissão e dizer ‘temos uma grande festa do futebol brasileiro’. Espero que a confederação tome as ações necessárias. Não vejo condições psicológicas para grande decisão do futebol brasileiro”, afirmou o narrador. A transmissão da decisão entre Grêmio e Atlético-MG aconteceria nesta quarta-feira (30). A Conmebol adiou o jogo.

Durante sua participação no telejornal, Galvão também pediu sensibilidade à CBF para lidar com a última rodada do Campeonato Brasileiro e a final da Copa do Brasil. As competições estão adiadas.

“É impossível você pensar em dormir pensando no drama das famílias esperando notícias. Nós esperando notícias dos nossos companheiros que estavam no voo. De todos os seres humanos que estavam nesse avião. Espero que a CBF aja com extremo bom senso e com extrema posição de sensibilidade nesse momento”, declarou o jornalista.

No “Encontro com Fátima Bernardes”, muito emocionado, Galvão revelou que não possui ânimo para continuar com as transmissões neste ano. “Sinceramente, eu não tenho mais vontade de narrar nenhum jogo esse ano”, disse.