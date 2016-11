Galvão Bueno diz que Reginaldo Leme deixará a “Fórmula 1”; comentarista nega despedida

A fala de Galvão Bueno durante a transmissão da última corrida de “Fórmula 1” causou alvoroço nas redes sociais neste domingo (27). Em discurso, o narrador deu a entender que Reginaldo Leme estaria deixando as transmissões.

”E nós temos hoje, além da despedida do Felipe Massa, campeão do mundo, carreira fantástica, a despedida de Jason Button, que também para depois de ser campeão do mundo. E, nos bastidores, o Herbie Blash (vice-diretor de provas da FIA), que eu falo sempre. Reginaldo é meu amigo há mais de 40 anos e ele também está fazendo a última corrida dele”, afirmou.

Com o comentário, muitos internautas lamentaram a notícia. “Galvão Bueno antecipa a demissão de Reginaldo Leme para contratarem a droga do Felipe Massa, querem apostar quanto que ano que vem ele é o comentarista na Globo?”, escreveu um usuário do Twitter. “O Galvão Bueno realmente falou que essa é a ultima corrida do Reginaldo Leme ou eu entendi errado?”, questionou outro.

Ao término da corrida, Leme publicou em seu Instagram uma foto ao lado de Galvão e revelou que seguirá nas transmissões. “Termina mais um ano da F1, e vamos em frente por muitos mais. Afinal, estamos na flor da idade!”, escreveu.

Em contato com o portal “UOL”, ele explicou o mal-entendido. “Imagine, nós estamos juntos aí há… no mínimo, põe mais três anos”, contou.