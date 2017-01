Filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller derruba carro em areia de praia

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava no início da tarde desta quinta-feira, 5, pela orla da Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma picape Toyota Hilux ultrapassou a faixa de trânsito da Avenida Prefeito Mendes de Morais, invadiu o calçadão e, depois, acabou caindo nas areias do local.

E por que essa notícia no EGO? O motorista em questão era Pedro Novaes, filho de 19 anos de Marcello Novaese Letícia Spiller. Visivelmente abalado após o acidente, o rapaz contou com a ajuda de agentes de trânsito e funcionários de uma seguradora de veículos.

"Foi do nada... O carro estava no drive, estacionado e, de repente, deu um arrancão! Não deu tempo de nada... Mas, graças a Deus, está tudo bem e ninguém se machucou. Vou ficar aqui até ele ser removido. Tô acompanhando tudo", disse ele, em conversa com o EGO, enquanto via o carro ser retirado da areia.