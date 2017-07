Festival Jovem Show vai revelar novos talentos de Mato Grosso do Sul

“Acredito que esse festival irá aprimorar e desenvolver a cultura musical dos nossos jovens, revelar talentos, valorizar os artistas e intérpretes do nosso Estado”, elogiou Claudia sobre a iniciativa do Governo do Estado.

Podem se inscrever cantores/intérpretes residentes em Mato Grosso do Sul, por meio do endereço eletrônico www.festivaljovemshow.secc.ms.gov.br. A música escolhida deve ter duração máxima de cinco minutos e ser interpretada em português. O tema é livre.

Dividido em duas etapas, sendo a seletiva eliminatória, que ocorrerá até o dia 20 de agosto, e a final classificatória, prevista para acontecer no dia 23 de setembro em Campo Grande.

Os três primeiros classificados receberão prêmios em dinheiro. O primeiro colocado será premiado com o valor de R$ 5 mil, o segundo com R$ 2 mil e o terceiro com R$ 1 mil.

Celeiro de talentos – Mato Grosso do Sul já provou que é um celeiro de talentos. Jovens artistas que saíram do Estado conquistaram o País, alguns, inclusive, destacaram-se internacionalmente.

Entre eles estão Michel Teló, Luan Santana, Maria Cecília e Rodolfo, Munhoz e Mariano, João Bosco e Vinícius e, Bruninho e Davi. Além de nomes consagrados há tempos como Almir Sater e Ney Matogrosso.