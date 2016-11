Fernanda Gentil ganha beijo da namorada em aniversário de 30 anos no Rio. Fotos!

Fernanda Gentil comemorou seu aniversário de 30 anos em grande estilo com uma festa para amigos na Barra da Tijuca, no Rio. Em clima de romance, a apresentadora foi clicada pela primeira vez beijando a namorada, Priscila Montandon, nesta sexta-feira (25), com quem assumiu o relacionamento em setembro deste ano.

Em sua conta no Instagram, no entanto, a jornalista publicou uma foto do momento de seu "parabéns", ao lado de Gabriel, filho de seu relacionamento com Matheus Braga, e com seu afilhado, Lucas, que cria como filho. "Meus maiores presentes da vida comemorando os meus 30 anos como ninguém! Obrigada aos que marcaram mais este dia na minha vida com mensagens lindas, recados emocionantes, flores maravilhosas, com a presença na festa ou com a organização dela", agradeceu Fernanda.

"Vale lembrar claro que essa foi apenas a comemoração da primeira década, ainda temos mais duas pela frente", escreveu a apresentadora do "Esporte Espetacular", já que vai fazer uma festa para cada década de sua vida.

Sobre a chegada dos 30 anos, Fernanda Gentil fez um discurso inspirador em sua página no Facebook. Sem citar nomes, ela agradeceu pela presença das pessoas ao seu redor e falou do amor que sente pelos filhos.