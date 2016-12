Fernanda Gentil chora ao vivo e é consolada por Flávio Canto no “Esporte Espetacular”

Fernanda Gentil se emocionou durante o “Esporte Espetacular” deste domingo (4), que foi todo dedicado à cobertura do trágico acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia. Após uma reportagem de Glenda Kozlowski homenageando os jornalistas que também morreram na queda da aeronave, a jornalista não conteve as lágrimas e precisou ser amparada pelo colega Flávio Canto – que também se emocionou.

“Foi o programa mais difícil que a gente fez com certeza. Só resta a gente se abraçar, né, e desejar força para a família de todas essas pessoas, para os amigos, para os parentes. Acho que a gente tem nesse momento que rezar, seja lá qual for o rosto do seu Deus. Ele tem que ter um corpo E a gente tem que ter fé para passar força para quem precisa, se apegar as pessoas que estão aqui com a gente para ter boas energias e para fazer tudo isso: valorizar os momentos importantes, as pessoas importantes”, disse, às lágrimas, abraçada com Canto.

“A gente se apega a tanta coisa pequena, tanta coisa que não tem valor que o tempo leva e eu acho que a gente precisa voltar a olhar um pouco para as pessoas que estão do nosso lado, para rever nossos conceitos e valores porque é isso que importa. Num momento como esse acho que a gente tem que olhar para o nosso lado e ver o que a gente tem, o que construiu e se apegar a isso. Só posso dar um abraço simbólico, um beijo muito estalado e muito próximo, para as pessoas que perderam pessoas queridas de uma forma tão dolorosa”, completou.

Antes de encerrar, Fernanda também pediu desculpas aos telespectadores por não conseguir segurar a emoção: “Desculpa gente, hoje não tem protocolo, não tem regra, não tem nem TP, não consigo nem ler o que está ali”.

Flávio também ficou com os olhos marejados e falou sobre o assunto. “Nunca imaginei estar fazendo o Esporte Espetacular dessa forma, mas é uma semana para a gente sempre lembrar do carinho do povo colombiano e do mundo todo”, emendou.