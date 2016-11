Fátima Bernardes se ausenta do “Encontro” em decorrência de “perda familiar”

Depois de participar da cobertura da tragédia com a Chapecoense nesta terça-feira (30), Fátima Bernardes desfalcou a apresentação do “Encontro” na manhã de hoje (30).

Sem dar mais detalhes, o trio de substitutos, composto por Felipe Andreoli, Lair Rennó e Cissa Guimarães – que fez a sua estreia no matinal -, justificou a ausência alegando que a jornalista havia sofrido “uma perda familiar”.

Mesmo assim, é possível deduzir que Fátima Bernardes está abalada com a morte do ex-sogro. O pediatra William Bonemer, pai do jornalista William Bonner, faleceu na manhã desta terça (29).

Pelo mesmo motivo, o âncora não esteve à frente da edição histórica que o “Jornal Nacional” levou ao ar ontem, com uma irretocável cobertura do acidente. Em agosto, após 26 anos de união, Fátima e William surpreenderam o público ao anunciar a separação, por meio de seus perfis oficiais no Twitter.