Famílias de Fátima do Sul se reunem no I Arraiá da Familia Ananias e Mendonça

Familias Ananias e Mendonça encerram o ciclo de Festas Caipiras deste ano

Datas festivas, como aniversários ou o Natal, são os momentos mais óbvios para as reuniões familiares e são muito relevantes na construção de laços familiares fortes, ao longo de gerações, como mostram diversos estudos.

Amy Griswold defende que manter as tradições em dias festivos, mas também no quotidiano, ajuda a ensinar aos mais novos as coisas que a sua família valoriza.

As tradições podem ser histórias que já o bisavô contava, a receita de um bolo muito especial, assim como certas crenças, rituais e costumes que são passadas de geração em geração e respondem à necessidade de pertença e reforçam a coesão familiar.

Assim aconteceu algo maravilhoso que reuniu as famílias Ananias e Mendonça. A idéia partiu da iniciativa do funcionário público Edson Silva, que a principio queria realizar uma festa caipira em sua residência. Mas seguindo opiniões de várias pessoas decidiram organizar o I Arraiá das Familias Ananias e Mendonça, no último sábado, 29, no Centro de Eventos do "Soró".

Por ser uma festa organizada de última hora, dito pela organizadora, Sirlene Mendonça, superou todas as expectativas. Cada familia levou um prato de salgado ou doce, tipicos e tradicionais da festa, sendo que todos foram trajados com roupas caipiras.

O evento reuniu pessoas de todas as idades de Fátima do Sul, Dourados e Campo Grande, que ao som de músicas regionais, dançaram a valer. Logo mais foi servido um suculento "pucheiro", acompanhado de diversos tipos de bebidas.

Edson e Sirlene ficaram muito satisfeitos com o I Arraiá das familias Ananias e Mendonça, que já estão programando para o próximo ano a segunda edição. Na oportunidade agradecem a todos que contribuiram para oi sucesso da festança.