Família que vive em casa 'mal assombrada' quer contratar babá com salário de R$ 16 mil

Moradores de uma pequena vila na Escócia, no Reino Unido, um casal abriu vaga para contratar babá que cuide de seus filhos de 5 e 7 anos. O salário é animador: cerca de R$200 mil por ano – em torno de R$ 16.600 por mês.

Até aqui, tudo normal. O problema é que a casa onde moram e, portanto, o local onde a babá trabalharia, foi considerado “mal assombrado” pelas últimas 5 funcionárias da família.

Vaga de babá em casa mal assombrada

O anúncio do emprego foi feito pelo site Childcare, que lista vagas de babás no Reino Unido.

De acordo com a descrição dos proprietários, no último ano as antigas funcionárias disseram ter se deparado com incidentes estranhos, como barulhos irreconhecíveis, vidrões se quebrando e móveis que se mexem sozinho, chamando-os de “eventos sobrenaturais”.

Para se candidatar, é preciso ter disponibilidade para dormir no local 4 noites por semana e preparar café da manhã, levar e buscar as crianças na escola, ajudá-los com lição de casa e prepará-los para dormir. A família garante férias anuais de 28 dias.

Através do site Childcare, é possível entrar em contato com os pais e obter mais detalhes da oportunidade de trabalhar como babá.

Família não acha que casa seja mal assombrada

No próprio anúncio da oportunidade, a família faz o seguinte comentário sobre o assunto: “Moramos em nossa casa por quase 10 anos. Fomos avisados de que ela era mal assombrada quando compramos, mas mantivemos nossa mente aberta e decidimos comprá-la assim mesmo”.

Disseram ainda que nunca testemunharam nenhum acontecimento sobrenatural. “Os casos foram relatados apenas quando saímos de casa”, defendem. De acordo com eles, as declarações das babás ainda geraram “transtorno para nossos filhos”.

“Mas estamos felizes em pagar acima da média, e sentimos que é importante que seja o mais rápido possível encontrar a pessoa certa”, conclui a família.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mirror, o fundador do Childcare, Richard Conway, disse que se impressionou com o anúncio. “Acho que esta é provavelmente a história mais interessante que ouvimos [no site]”.

“A família nos assegurou que nenhum dano aconteceu às pessoas que vivem na casa. No entanto, a babá que aceitar este emprego tem que ter uma disposição muito forte”, conclui Conway.