Ex-marido de apresentadora faz barraco na portaria da Globo; ator nega

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O ator Thiago Rodrigues protagonizou um enorme barraco na portaria do edifício em que fica o departamento de jornalismo da Globo no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Ele tentou entrar para conversar com a ex-mulher, a jornalista Cris Dias, mas seu crachá não passou na catraca. Aos berros, tentou pular a barreira, mas foi agarrado pelos seguranças.

O ator nega. "Eu fui até a Globo buscar a chave do meu carro, que ela [Cris] tinha levado no dia anterior, quando buscou suas coisas na minha casa. Quando ela foi me entregar, eu reclamei disso, ela respondeu atravessado e ela entrou [na Globo]. Não passou disso", afirmou ao Notícias da TV após a publicação da primeira versão deste texto.

A cena aconteceu por volta das 6h da manhã da última sexta-feira (9), mas ainda é assunto nos bastidores da Globo. De acordo com testemunhas, Rodrigues queria discutir com Cris Dias. Seu crachá, no entanto, só dá acesso aos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio.

O ator, segundo pessoas que estavam na emissora, teria xingado a mulher com palavrões e a acusado de ter quebrado um objeto pessoal dele. A gritaria chamou a atenção de jornalistas que estavam trabalhando. Naquele momento, Cris se maquiava para apresentar o bloco de esportes do Bom Dia Brasil.

Rodrigues e Cris, ambos com 36 anos, estavam casados desde 2007 e têm um filho. O casal já enfrentou várias crises, separações e até acusações de agressões. O barraco na portaria da Globo do Jardim Botânico foi causado pela última separação, na semana passada.

"Não estamos mais casados", disse Rodrigues ao jornal Extra, do Grupo Globo, na edição do último sábado (10).

Rodrigues é ator contratado da Globo. Atualmente, está no ar na série Edifício Paraíso, do canal GNT. Recentemente, fez uma participação em Rock Story. Ele atua em novelas da emissora desde 2002. Foi protagonista de três delas: Malhação, em 2005, Páginas da Vida, em 2006, e Além do Horizonte, em 2013.

Procurada pelo Notícias da TV antes da publicação deste texto, a empresária de Rodrigues e Cris Dias afirmou que o casal "não vai se pronunciar porque não tem motivos para o mesmo".

Após a publicação, no entanto, Thiago Rodrigues procurou o site e negou as informações do texto, que classificou como "não apenas mentiroso, mas de uma maldade irresponsável".