Ex-jogador Roger Flores sofre tentativa de assalto no Leblon e leva coronhada

Roger Flores, de blusa branca e calça jeans, logo após a tentativa de assalto - Foto: Reprodução/G1

O ex-jogador de futebol e apresentador Roger Flores sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (30) na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, Zona Sul do Rio. Segundo Roger, o homem estava armado e queria levar seu relógio. O ex-meia chegou a brigar com o assaltante e levou uma coronhada.

"Quando vi a arma, não sei porque cargas d'água, achei que era de brinquedo e aí não aceitei que ele levasse meu relógio com uma arma de brinquedo”, contou o apresentador. Roger disse que brigou com o homem na calçada da avenida e chegou a entrar em uma loja, assustando também as pessoas em volta.

“A gente entrou na loja brigando foi maior confusão e ninguém entendeu nada. Eu batia nele, ele me batia e num desses socos que dei nele ele saiu correndo da loja e foi embora”, lembrou. O ex-jogador falou ainda que depois da confusão percebeu um hematoma em sua cabeça.

Roger explicou que após a confusão, um policial militar apareceu perguntando o que tinha acontecido, mas não o orientou aos procedimentos legais que poderia ter tomado. “Falei a fisionomia do ladrão, ele fez umas ligações para viatura para saber se viram alguém correndo, mas foi só isso”, explicou Roger, acrescentando que não fez o registro de ocorrência na delegacia da área.