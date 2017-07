Ex-BBB Mamão perde carro pra ladrão e agora vai embora de Campo Grande

Em São Paulo desde o dia 23 de junho, Ilmar finaliza as últimas atividades em contrato com a Globo e também aproveita o espaço para divulgar novos projetos. Entre eles, o cozinheiro e advogado fechou parceria com uma rede de hotéis para um festival gastronômico. "Vou cozinhar para eles e divulgar o trabalho. Isso é o mais certo até o momento, mas ainda não posso revelar o nome", diz.

Na manhã de hoje (5), o carro do advogado foi furtado na rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade, em frente ao Obá-Casa Colaborativa, onde ele tem um escritório. O veículo Peugeot Preto, ano 2009, que pertence a Ilmar desde 2003, era cedido ao coletivo para atender as necessidades da casa. "Eu deixo lá porque estou em viagem e o pessoal acaba precisando. Hoje recebi a notícia que ele foi furtado", lamenta.

Em Campo Grande os dias não tem sido fáceis para Ilmar Renato Fonseca, o Mamão, campo-grandense que ficou famoso na cidade depois de participar durante 11 semanas do confinamento do Big Brother Brasil 2017.

No Céuzinho, as fotos foram em homenagem a Belchior. (Foto: André Patroni)

Apesar da fama, Ilmar não encontrou chance de emprego por aqui e agora decidiu ir embora. "Estou de mudança para o Rio de Janeiro. Infelizmente, não tenho o que fazer em Campo Grande e até agora não consegui trabalho", revela, desapontado até com o partido político em que é militante.

"Nem o PT (Partido dos Trabalhadores) quis me dar espaço, aqui é um pensamento político medíocre. Aparece todo mundo querendo te vender um sonho e se aproxima de você achando que você ficou rico, mas sabemos que isso não é verdade".

Agora, Ilmar investe em projetos fora de Mato Grosso do Sul, fazendo marketing para empresas e eventos culturais. "Eu poderia vender a cultura do nosso Mato Grosso do Sul? Poderia, mas não consegui nenhum incentivo para ir a outros lugares. Mandei um pedido para o secretário de cultura do Estado, mas fiquei sem resposta", afirma.

No perfil dele, Mamão agora faz divulgações e revela que vai dar início ao seu canal no Youtube. "Estou atrás de patrocínio, quero mostrar política, gastronomia e cultura. Mostrar que tenho conteúdo, não sou só um ex-BBB".

Não só por conta do reality, Mamão vem chamando atenção nas redes sociais pelo novo sorriso. "Fiz uma parceria com cirurgião dentista de São Paulo e ganhei todo tratamento dentário com implantes", comemora.

E para o delírio das fãs, ele posou, pela primeira vez, para fotos com doses de sensualidade. Sob o olhar do fotógrafo André Patroni e com maquiagem artística de Laryssa Escobar, Mamão fez homenagem a Belchior e ao disco ‘Coração Selvagem’, clicado na cachoeira do Céuzinho e também no projeto abandonado do Centro Belas Artes Municipal.

"Sinto que Nhanderu tem algo bom para mim. Vou embora de Campo Grande, mas sempre vou olhar para ela com muito carinho".