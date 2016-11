Ex-BBB Laércio deve ser julgado apenas no ano que vem

O designer de tatuagem Laércio de Moura, que está preso desde o dia 16 de maio, deve ser julgado somente em 2017. O ex-participante do reality show “Big Brother Brasil” é acusado de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e de fornecer bebida alcoólica para menores.

Na semana passada, Moura deixou temporariamente a Casa de Custódia de Custódia para prestar um depoimento sobre o caso. Ele compareceu a Vara de Infrações Penais contra Crianças. O suposto crime investigado aconteceu em 2012.

Segundo informações da polícia, a vítima era uma adolescente que tinha 13 anos na época (hoje ela tem 17). A menina confirmou o envolvimento com o investigado, que nega as acusações.

A denúncia dos procuradores foi oferecida à Justiça no dia 7 de junho e aceita em 13 de junho. A jovem também foi procurada pela polícia e entregou prints de conversas que teve com Laércio na época do relacionamento.