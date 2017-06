Ex-BBB Fani pede ajuda de amiga e dá vários pulinhos para entrar em vestido 38

A ex-BBB Fani segue mostrando em seu canal no YouTube as dificuldades que encontra para se arrumar agora que está um pouco mais gordinha. Atualmente, Fani está pesando 83 kg. Ela engordou 15 kg no ano passado, após a morte de sua mãe.

Em um de seus últimos vídeos, publicado na sexta-feira, Fani passa o maior sufoco para entrar em um vestido tamanho 38. A ex-BBB dá vários pulinhos, pede ajuda de uma amiga, mas nada dá certo. Ela só consegue vestir o modelito passando-o por cima da cabeça. Confira!