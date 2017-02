Ex-BBB é indiciado por usar diploma de educação física falso, diz polícia

O ex-BBB Rodrigo Carvalho, de 33 anos, prestou depoimento à Polícia Civil, nesta sexta-feira (10), em Goiânia, por acusação de uso de um diploma de educação física falso. Segundo o delegado Eli José de Oliveira, titular do 4º DP da capital, ele confessou o crime e foi indiciado. No entanto, foi liberado após a oitiva e vai responder ao inquérito em liberdade.

Ao G1, o advogado de Rodrigo, Hildebrando Loures de Mendonça, disse que seu cliente é inocente e, sem dar maiores explicações, afirmou: "Ele é vítima".

O delegado afirmou que Rodrigo, que participou do 11ª edição do programa, já vinha sendo investigado há algum tempo depois que denúncias foram feitas à delegacia. "Nós o intimamos e, no depoimento, ele admitiu que comprou o diploma por R$ 4,5 mil para ministrar aulas em uma academia de Goiânia", disse o delegado ao G1.

Oliveira agora está investigando quem teria vendido o diploma para Rodrigo. O ex-BBB foi enquadrado no artigo 304 do Código Penal, que versa sobre uso de documentos falsos. Porém, como não houve flagrante, ele não foi preso e responderá em liberdade. Se condenado, pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Além disso, ele também será investigado por exercício irregular da profissão.

Nascido no Rio de Janeiro, Rodrigo vive em Goiânia há dois anos com a mulher e duas filhas.