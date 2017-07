Ensaio de Michel Teló com Thais Fersoza grávida e Melinda agita fãs pela 'fofura'

Imagem google

Para começar "incrivelmente bem o dia", como escreveu em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (6), Thais Fersoza compartilhou uma foto especial, do ensaio da gravidez do Teodoro, ao lado de Michel Teló e da pequena Melinda.

Ela colocou, ainda, na legenda da imagem: "Quanto amor é capaz de caber numa foto? Infinito! Meu amor, meu marido, meu melhor amigo... E a família que estamos construindo e aumentando! Nossos filhos amados! Nosso casalzinho abençoado! Nossa pequena sorridente e nosso gurizinho se exibindo bem grandão ainda na barriga da mamãe! Amo vocês ida e volta! #MeuBarrigãoLindo".

Teló também compartilhou uma foto do ensaio, em que Melinda usa uma camisa do grêmio e o cantor segura um macacão do mesmo time para o filho. "Nosso gurizinho já tá chegando! É muita benção! Sempre sonhamos um casalzinho, e em tão pouco tempo, Deus realizou! Nem tô influenciando o time que eles vão torcer... Melinda, o chameguinho do pai, e agora o meu parceirinho! Minha esposa, meu amor, o tanto que está maravilhosa, em estado de graça! Te amo! Deus nos abençoe e proteja sempre!", disse ele.