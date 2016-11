Empresária pode ter sido pivô de fim do relacionamento de Paula Fernandes, diz jornalista

Léo Dias, do programa “Fofocando” (SBT), revelou um dos possíveis motivos para o fim do relacionamento de Paula Fernandes com o dentista Henrique do Valle. O jornalista contou nesta terça-feira (15) que uma amiga do rapaz seria o pivô do fim do romance.

Uma fonte do repórter afirmou que a moça é uma empresária de Salvador, na Bahia, e que Paula descobriu que os dois supostamente se encontravam. Léo, no entanto, preferiu não divulgar a identidade da envolvida porque não conseguiu confirmar a informação.

No último sábado (12), a cantora sertaneja revelou nas redes sociais que tinha terminado o romance. “Durante quatro anos de relacionamento, Henrique e eu nos cuidamos e nos amamos muito. Mas neste momento, decidimos seguir caminhos diferentes. Espero que nos respeitem e desejem nossa felicidade. Estamos em paz”, escreveu ela.

Recentemente, Paula Fernandes contou ao programa “Ritmo Brasil”, da RedeTV!, que queria se casar com o ex-amado, com quem estava junto desde 2012.