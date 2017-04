Emilly diz que sua autoconfiança surgiu em defesa das críticas que recebia: 'Cabelo ruim, magricela'

Gaúcha conta quando começou a ter autoestima elevada (Foto: Felipe Monteiro/Gshow)

Emilly. Vagalume. Estrelas. O que essas três coisas têm em comum? Elas brilham muito! Se você ainda tem dúvida, certamente não ouviu um dos hinos da campeã do BBB17 que volta e meia ecoava pela casa mais vigiada do país: "Eu brilho muito. E isso incomoda as pessoas". O primeiro lugar conquistado no reality e o sucesso que vem fazendo após o jogo estão aí parar provar. Mas de onde será que vem essa autoestima toda, Brasil?

Na verdade, a mais nova milionária do pedaço entrega que surgiu como uma forma de defesa. "Começou quando as pessoas mais me apontavam o dedo. Então eu só tinha eu pra dizer pra mim 'tu é boa, tu é bonita, tu brilha, tu é feliz, teu sorriso é lindo, teu cabelo é lindo, teu olho é lindo'", explica a gaúcha, que lembra o que ouvia: "Tinha mais gente me apontando do que falando coisas boas: 'teu cabelo é ruim, tu é magricela, horrorosa'".

A autoestima de Emilly surpreendeu ninguém menos do que Marina Ruy Barbosa. Ao se deparar com o comentário da atriz sobre ela, a gaúcha ficou de cara!Emilly percebeu que, para não se abater com as ofensas, precisava apenas de uma coisa: "Resolvi me amar em primeiro lugar". No vídeo, Emilly dá ainda três dicas para caprichar na autoconfiança e ser "miss o que você quiser"!