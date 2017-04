Em dia de paredão definitivo, mãe de Ilmar diz que foi xingada, mas é otimista

Hoje é um dia cheio de expectativa para a família de Ilmar Renato, o Mamão. Ele enfrenta Marcos no Paredão do BBB 17, depois que foi indicado pela líder Emilly no último domingo.

A noite de segunda-feira foi de tensão para os participantes que enfrentam a disputa. Mamão chorou ao vivo, depois de uma discussão com Marcos, que acusou o rival de ter deixado o filho sem pensão alimentícia e ser procurado pela polícia durante o confinamento.

O apresentador Tiago Leifert defendeu Ilmar e desmentiu as informações, mas a exposição pública levou o sul-mato-grossense ao choro. Ele chegou a dizer que gostaria de deixar o programa ontem mesmo.

O Lado B conversou com dona Dulce Granja, de 60 anos, mãe do participante campo-grandense que está ansiosa como nunca esteve nos 40 dias de confinamento do filho. "Eu estou muito nervosa com toda a situação, já ofenderam muito a gente e ligaram dizendo muito coisa", revela.

Dulce também refere-se a discussão que Ilmar teve Emilly que emparedou o ex-amigo. Na avaliação da mãe que conhece o filho, ela diz que ficou surpresa com a discussão. "Ele está sendo muito realista. Fiquei surpresa com a reação que ele teve com Emilly e jamais ele ia gritar com uma pessoa. Ele sempre respeitou todo mundo", garante.

Dulce critica a postura de Marcos diante de Mamão nesta última segunda-feira. "Ele chegou ao limite da trairagem. Meu filho está sendo autêntico, mas vejo que está magoado, nem ele imaginava que pudesse ter acontecido isso", diz.

Depois de chorar, Mamão chegou a dizer que arrumaria as malas para sair do programa. Já nas redes sociais a comoção foi intensa com a hashtag #foramarcos que está entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Nota oficial - Para esclarecer a situação, o advogado de Ilmar desmentiu as afirmações de Marcos por meio de nota dizendo que a pensão alimentícia está em dia.

O episódio citado por Marcos, refere-se ao dia em que a produção perguntou a Ilmar sobre a senha de sua conta bancária, com objetivo de usar o dinheiro para o pagamento da pensão.

Bastante sensibilizado, Mamão aproveitou o programa da noite anterior para pedir desculpas ao filho e à ex-esposa. "As vezes a gente passa por dificuldade, mas quando eu me separei da minha mulher, deixei todos meus bens para o meu filho. Isa, desculpa se em algum momento deixei faltar algo. Resolvi lutar pela causa indígena no Brasil e eu reafirmo, tenho lealdade, tenho ética e quero dizer que se você (filho) não tem orgulho de mim, que o povo me tire, porque eu não aguento essas injustiças", declarou.

As pesquisas em portais como Uol dão vitória para Marcos nesta terça-feira, mas a diferença entre os dois já foi bem maior. Ontem, os percentuais eram 59% para a saída de Mamão e apenas 40% para Marcos. Hoje, os números mudaram para 53% a 46%.