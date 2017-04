Diana usa a filha para estragar casamento de Gui e Júlia

Diana (Alinne Moraes) fará uma última tentativa de impedir o casamento de Gui (Vladimir Brichta) e Júlia (Nathalia Dill) e, para isso, usará a filha. Nos próximos capítulos de Rock Story, a diretora artística levará Chiara (Lara Cariello) para um passeio no dia da cerimônia, e todos ficarão preocupados com o sumiço da daminha de honra.

Na cena que vai ao ar no capítulo do dia 4, Diana passará na casa de Gui, onde a filha estará em meio aos preparativos com Júlia. "Oi, Júlia, eu só passei para ver a Chiara de daminha! Tá linda, filha!", dirá a filha de Gordo (Herson Capri).

"Eu queria me maquiar só um pouquinho, posso?", pedirá a menina à madrasta. "Acho melhor eu ir levando a Chiara para a festa, senão ela vai roubar seu maquiador!", decidirá Diana, com um plano em mente para acabar com o casamento do ex-marido.

Ao colocar a menina no carro, Diana mentirá ao dizer que recebeu uma mensagem do roqueiro dizendo que o casamento foi adiado. A menina não desconfiará de nada e aceitará o convite da mãe para passar o dia em um parque aquático.

O atraso de Chiara para a festa de casamento deixará todos aflitos. Gordo conseguirá falar com a neta por telefone e descobrirá que ela foi levada ao passeio pela mãe. O dono da gravadora irá atrás da menina e dará uma bronca na filha.

"Não sei por que essa cara. Eu só achei mais saudável a minha filha passar o dia comigo do que se enfiar no casamento do Gui com aquela mocoronga", argumentará Diana. "Você queria deixar todo mundo em pânico para que o casamento fosse cancelado!", retrucará Gordo.

"Cancelaram?", perguntará a diretora artística, esperançosa. "Não! Eu vou levar a Chiara agora e o casamento vai acontecer!", afirmará o pai, furioso. A cerimônia será concluída no capítulo do dia 5.