Depois de realizar “sonho de infância”, jovem de Nova Andradina busca espaço na música

CD pode ser conferido na página de Elias Ernesto no Facebook - Foto: Divulgação

Natural de Nova Andradina, o jovem Elias Ernesto se mudou para Goiânia (GO) há pouco mais de quatro anos em busca de novas oportunidades profissionais, mas também com um objetivo em mente: gravar um CD.

“Desde que me entendo por gente gosto de cantar. Sempre participei de corais na igreja e me envolvi com a música. Era um sonho de infância. Creio que é um dom que Deus me confiou e que deve ser usado para Sua obra ”, pontuou.

O projeto começou a sair do papel quando conheceu Cláudio Galileu, da dupla Os Galileus. “Ele foi como um pai pra mim em Goiânia, um grande incentivador e um dos principais responsáveis por tornar esse sonho realidade”.

Com o título “A vitória é o troféu”, o pré-lançamento ocorreu em junho do ano passado, em Nova Andradina. “Depois de um período de luta com uma enfermidade, Deus preparou o tempo certo para o lançamento oficial”, contou.

O CD reúne 10 faixas e conta com parcerias de artistas renomados no cenário gospel. "São canções que falam da vitória que, com Deus, podemos obter em todos os sentidos de nossa vida", ressaltou Elias.

As composições também trazem parcerias com cantores conhecidos nacionalmente, como Anderson Freire, Sandro Cândido, Cláudio Galileu e Viviane Quevedo.

"O objetivo maior é alcançar almas e pessoas que precisam saber que existe um Deus que trabalha em favor daquele que espera e confia Nele", sintetizou Elias, que trabalha como auxiliar de farmácia no Instituto de Neurologia de Goiânia.

Com o trabalho em mãos, o jovem busca agora espaço na música e já prepara, inclusive, um segundo álbum. “O CD está à venda em todo o País e também tocando em várias rádios. Estou muito feliz pela receptividade do público”.

Serviço

Elias Ernesto está com agenda aberta para Mato Grosso do Sul. Para reservar datas e/ou adquirir o CD “A vitória é o troféu”, basta entrar em contato pelos telefones (67) 9 9602-7599 (Mirian Soares) e (67) 9 694-3732 (Kátia Araújo).

Para louvores, shows e apresentações ao público no Estado de Goiás, os telefones para contato são (62) 9 9396-9259 (Elcimar) e (62) 9 9446-0745 (Cláudio Galileu).

Para conferir a prévia das músicas, acesse e curta a página Cantor Elias Ernesto no Facebook pelo endereçowww.facebook.com/Cantor-Elias-Ernesto-1035806969813035.