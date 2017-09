De bailarina, Paolla Oliveira exibe corpo perfeito em ensaio, veja fotos

Foto: Rodrigo Marques/divulgação

Todas as noites, Paolla Oliveira arranca suspiros com sua Jeiza em “A força do querer”. Aos 35 anos, a atriz está mais deslumbrante que nunca.

E desencanou de brigar com suas coxas grossas. Pode acreditar, Paolla não gostava de tudo o que via no espelho.

“Acho que cheguei a um ponto de equilíbrio, sabe?”, diz.

Paolla Oliveira: corpo em equilíbrio Foto: Rodrigo Marques/divulgação

Para viver Jeiza, a atriz aumentou o consumo de proteína e raízes (aipim, batata-baroa e inhame) e, assim, ter energia para os treinos intensos, mas reduziu o carboidrato – nutriente que aparece no seu cardápio mais no início do dia.

Paolla Oliveira: contra o radicalismo Foto: Rodrigo Marques/divulgação

Como gosta muito de doce, paolla aprendeu várias receitas fit e agora bota a mão na massa rica em nutrientes e pobre em carbo e açúcar. Mas ´pe contra o radicalismo. “Sou contra modismos e radicalismos. Se você malha pra caramba e ainda se priva da comida, a vida vira uma tortura. Aí vai estar linda, musculosa, sarada e… mordendo pessoas”, brinca.

Paolla Oliveira parou de brigar com as coxas grossas Foto: Rodrigo Marques/reprodução/instagram

Quando o assunto é celulite, Paolla usa bom humor para falar desse mal que atinge quase todas as mulheres. “Conheço, nos damos bem, bato um papo com ela e tudo (risos). Existe um monte de coisa maneira para a gente cuidar dela. Lá atrás, descobri – e não tenho vergonha de dizer – que quem pode deve fazer um ou outro tratamento, sim”, ensina ela, que é adepta da drenagem linfática. Paolla Oliveira é capa da “Boa forma” de setembro.

Paolla Oliveira: linda aos 35 anos Foto: Rodrigo Marques/reprodução/instagram