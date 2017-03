Datena perde a cabeça ao vivo e detona colega de trabalho

FOTO: BAND

José Luís Datena se irritou com um colega de trabalho durante a apresentação do "Brasil Urgente", da Band, ao vivo, nesta terça-feira (28).

O apresentador estava comentando o perigo dos balões nos céus de São Paulo, quando, de repente, interrompeu o programa para chamar a atenção de um colega, que estava conversando ao lado, na Redação.

Dá para falar mais baixo, 'compadre'? Nem é uma questão de educação, é uma questão de gentileza (...) Vou voltar para o estúdio, porque não dá para falar aqui. Tem gente que não tem 'semancol'", afirmou Datena, visivelmente irritado com a situação.

Após a "saia justa", Datena voltou para o estúdio virtual e seguiu com o noticiário normalmente.

O jornalista, que antes apresentava o "Brasil Urgente" apenas do estúdio, agora passou a dividir o tempo do programa entre o estúdio e a Redação --local onde trabalham também profissionais de outros programas da Band e de outras emissoras do Grupo Bandeirantes, como o Bandnews TV, Bandsports etc.

A justificativa para a mudança seria para valorizar a participação de sua equipe que trabalha por trás das câmeras, como o próprio Datena já explicou.