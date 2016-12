Datena dá bronca em equipe, chora e manda recado para Faustão

José Luiz Datena foi da irritação até a emoção durante edições do “Brasil Urgente” desta semana. A atração vespertina da Band cobriu todos os desdobramentos do acidente de avião na Colômbia, que acabou matando jornalistas e a delegação da Chapecoense.

Nesta sexta-feira (2), o jornalista deu uma bronca daquelas e acusou a equipe de fazer sensacionalismo barato com o acidente. Ele não gostou de ser interrompido por algum membro da produção via ponto eletrônico querendo informar sobre a audiência do programa.

“Não estou aqui por causa de audiência, se vocês quiserem um cara por causa de audiência, botam outro cara aqui”, berrou. “Não vamos fazer sensacionalismo barato aqui, não. Se for para me interferir para passar informação, pode interferir, agora se for para passar audiência, nem precisa falar comigo mais”, completou.

Já neste sábado (3), Datenão se emocionou diversas vezes ao narrar o velório dos jogadores, realizado na Arena Condá, em Chapecó (SC). Em uma entrevista com Muricy Ramalho, com os olhos marejados, ele disse que o ex-treinador é uma das poucas pessoas que ele gosta e ainda mandou um recado para o colega Faustão, da TV Globo.

“Faustão conseguiu sucesso não é só porque ele é o Faustão. Ele não perdeu a humildade, ele reúne todos os amigos sempre. Esse fim de ano ele vai reunir todos os amigos. O Faustão é que tá certo”, disse Datena, que dividiu diversas transmissões esportivas com o amigo no passado.