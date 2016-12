Dário é eliminado e Dayse e Marcelo fazem final do MasterChef

Os participantes Dayse Paparoto e Marcelo Verde vão disputar a final do “MasterChef: Profissionais”. Eles conquistaram a vaga nesta terça-feira (6) após derrotarem o santista Dário Costa na semifinal.

Marcelo foi o primeiro a garantir a vaga na prova da caixa misteriosa. Usando a cueca e as meias do avô para dar sorte, ele preparou um prato com carne maturada e conquistou o paladar dos jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin.

“Esse purê transformou seu prato de uma carne grelhada em um prato de alta gastronomia. Teu prato está muito bom", elogiou Paola. Na disputa, os concorrentes precisaram executar receitas usando ingredientes orgânicos produzidos por pequenos produtores rurais.

O adversário de Marcelo foi decidido em uma prova classificada pela apresentadora Ana Paula Padrão como “uma das mais técnicas e difíceis do ‘MasterChef: Profissionais’”.

Dayse e Dario precisaram preparar um Coulibiac, salmão enrolado em massa folhada. O prato é um clássico da culinária francesa.

Na opinião dos jurados, Dayse executou o clássico com mais perfeição. O peixe de Dario foi considerado satisfatório no sabor, porém a massa ficou crua.

“Esteticamente precisa achar esse peixe em algum zoológico", brincou Paola sobre a aparência da massa de Dario. "É muito saboroso. Está muito suculento. Toda essa suculência molhou a massa. Esse prato é um prato seco mesmo. A massa está crua embaixo”, criticou a chef argentina.

Emocionado, Dario ainda recebeu muitos elogios por sua postura na cozinha do reality show. "Você tem uma rebeldia, mas para quebrar as regras é preciso conhecê-las primeiro", aconselhou Paola.