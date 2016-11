"Dá beijinho para dar audiência", diz Angélica para Luciano Huck no 'Vídeo Show'

Angélica e Luciano Huck apresentaram o Vídeo Show desta quarta-feira, 16, atendendo a um pedido especial do diretor Boninho.

O casal, que estava em Nova York curtindo o feriado de 15 de novembro, aceitou o convite do diretor e assumiu a bancada do vespertino por um dia.

Logo no começo do programa, os apresentadores se cumprimentaram batendo as mãos, mas Huck pediu para a mulher "ser mais romântica".

"Dá beijinho para dar audiência", brincou a loira antes de dar um selinho no parceiro na bancada do Vídeo Show.