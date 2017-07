Cris Passos lança seu novo sucesso sábado, 29 no Clube Ranchão de Fátima do Sul

Foto: Fátima Informa

A cantora e compositora de Fátima do Sul, Cris Passos, 33, está lançando sua nova música "Bar do Zé", neste sábado, 29, ás 21:30 horas, no Clube Ranchão de Fátima do Sul.



Cris Passos, com 15 anos de carreira, dentre as músicas que já lançou, "Sai pra lá" e Good Bye fizeram grande sucesso. Em suas inúmeras apresentações: Nova Andradina, Dourados, Campo Grande, Ivinhema, Novo Horizonte, sempre foi bem aplaudida e agradou o público com seu estilo musical. Esteve recentemente no programa do Vanderley Cabeludo, do Sidney Matos Show.



Um dos momentos marcantes de sua carreira, foi se apresentar juntamente com a cantora Naiara Azevedo.

Mês de junho, Cris Passos fez uma campanha no face book para conhecer e cantar com a renomada cantora Marilia Mendonça, que foi um grande sucesso, conseguindo mais de 500 compartilhamentos. Na oportunidade em que era realizada a Expoagro em Dourados, Marilia Mendonça recebeu com carinho Cris Passos e prometeu que um dia ainda vão cantar juntas. Ela desejou todo sucesso do mundo e sua carreira artística.



Cris Passos disse que a música "bar do zé", já esta sendo um grande sucesso. Ela espera em breve lançar o seu primeiro CD.