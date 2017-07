Coração da baleia azul é o maior do mundo: 220 litros de sangue bombeados por batida

ROYAL ONTARIO MUSEUM/FACEBOOK

É de se imaginar que o maior animal vivo do planeta também tenha órgãos internos de dimensões grandiosas. Mesmo assim, o tamanho do coração da baleia azul pode assustar. A monumental estrutura de quase um metro e meio foi estudada por cientistas e biólogos canadenses até poder ser exposta em um museu no país.

Coração da baleia azul

O Museu Real de Ontário, no Canadá, abriu a exposição chamada "Out of The Depths - The Blue Whale Story" (que significa algo como "fora das profundezas - a história da baleia azul") e tem o coração de uma baleia azul como principal atração. Esse exemplar pesa 200 quilos e bombeava 220 litros de sangue por batimento. Embora seja grande e volumoso, a frequência de batimentos cardíacos é menor do que a de humanos.

Quando a baleia azul mergulha no oceano, ocorre um reflexo em seu corpo que faz o coração bater apenas 6 vezes por minuto. E mesmo quando ela nada em altas velocidades, a frequência cardíaca ainda é menor do que a nossa: fica entre 10 e 30 batimentos por minuto.

Como os cientistas preservaram o coração da baleia

Essa é a primeira vez que um coração de baleia azul pode ser estudado tão profundamente e até exposto para o público. A história de como o órgão chegou ao museu canadense começa em 2014, quando nove animais da espécie ficaram presos no gelo e morreram. Isso representou a morte de 3% de todas as baleias daquela região do Oceano Atlântico, uma perda significativa.

Geralmente, esses animais afundam quando morrem. Mas uma série de ocorrências, como correntes marítimas favoráveis, levou dois corpos em estado perfeito para a costa da província de Terra Nova e Labrador, também no Canadá. Assim, os biólogos do museu perceberam uma chance única de estudarem o animal.

O processo para preservação do coração consistiu, basicamente, em substituir a água por plástico. Na verdade, o órgão foi bombeado com formaldeído para endurecer os músculos e interromper a decomposição. Depois, os pesquisadores mergulharam os 200 quilos cardíacos na acetona para que toda a água fosse removida, dos tecidos externos até o nível celular. Isso tornou possível que fosse exposto ao público.

Os tamanhos da baleia azul

No site do Museu Real de Ontário existe, em inglês, um quiz em que você se compara com uma baleia azul. A diferença nas dimensões assusta, basta pensar que esse é o maior animal que já viveu na Terra! Nenhum fóssil de dinossauro encontrado até hoje chegou a ser maior do que a maior das baleias azuis, que media 33 metros.