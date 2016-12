Confusão à vista: Xuxa negocia versão original da Dança dos Famosos

FOTO: ANTONIO CHAHESTIAN/TV RECORD

A Record está negociando com a Endemol Shine a compra do formato original do quadro Dança dos Famosos, um dos maiores sucessos do Domingão do Faustão. A ideia é promover competições de dança entre artistas no programa de Xuxa Meneghel, em 2017.

A iniciativa partiu da Endemol, que também é dona do formato que a Globo licencia. A Dança dos Famosos da Globo é uma adaptação de Strictly Come Dancing, que estreou na BBC One em 2004. O formato que a Record quer comprar para Xuxa é a versão original de Strictly Come Dancing, sem adaptações. No programa, famosos disputam provas de dança supervisionados por profissionais.

Nos bastidores da Record, a negociação está sendo vista com cautela. Teme-se a reação da Globo, que deverá pressionar a Endemol a não licenciar o formato para a concorrente.

Não é a primeira vez que a Endemol negocia um mesmo formato para duas emissoras concorrentes. Em 2014, a filial brasileira vendeu para o SBT o reality show Your Face Sounds Familiar, um show de calouros com famosos que foi rebatizado de Esse Artista Sou Eu. O mesmo formato foi negociado pela Endemol internacional com a Globo, que acabou abrindo mão dos direitos.

Xuxa às segundas

A Record ainda não bateu o martelo, mas é muito provável que Xuxa continue às segundas-feiras no ano que vem. A emissora pretendia mudá-la para as tardes de sábado, fazendo uma dobradinha com Sabrina Sato.

Mas estudos financeiros indicaram que o projeto "Supersábado" aumentaria os custos sem reverter em novas receitas publicitárias. Além do reforço com Xuxa, a emissora passaria a exibir suas novelas nesse dia.

O plano da Record de levar Xuxa para o sábado à tarde começou a fazer água depois que Geraldo Luis bateu o pé e se recusou a trocar o Domingo Show por um programa diário na faixa das 22h30.

Durante as férias de Xuxa, em janeiro e fevereiro, a Record irá exibir uma seleção de "melhores momentos" do Programa do Porchat, que até março deixará a grade de terça a quinta.