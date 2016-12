Com Tiago Leifert, 'BBB17' ganha oficialmente data de estreia

FOTO: GLOBO

Substituto de Pedro Bial, Tiago Leifert já tem data para estrear como apresentador do "Big Brother Brasil": dia 23 de janeiro de 2017. A data da 17ª edição do reality show foi anunciada pela Globo na última sexta-feira (16), que promete um grupo de participantes "mais eclético do que nunca".

Nesta temporada, o programa teve seletivas regionais em onze capitais brasileiras, incluindo Maceió e Manaus pela primeira vez.

Em outubro deste ano, o diretor J.B Oliveira, o Boninho, comentou brevemente com seguidores no Twitter sobre as mudanças na apresentação do "BBB".

"Tiago vai fazer discursos igual o Bial?", perguntou um seguidor. "Lógico que não. Ele vai ser o que é", respondeu Boninho.