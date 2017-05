Cobra gigante engole serpente, muda de ideia e 'vomita' o animal ainda vivo, VÍDEO IMPRESSIONANTE

Em uma confusa situação de canibalismo, uma cobra comeu uma serpente inteira. Mas a história não parou por aí: o animal resolveu vomitar o que havia acabado de ingerir, e para a surpresa de todos, a presa saiu viva do corpo da sua predadora.

As imagens foram capturadas por Christopher Reynolds e publicadas no último domingo, dia 28 de maio. O vídeo já tem mais de 660 mil visualizações no Youtube. Segundo a descrição da filmagem, Reynolds e sua esposa, Nina, estavam saindo da casa da mãe do homem, no Texas (Estados Unidos), quando viram a cobra e ele resolveu fotografá-la. Nina sugeriu que ele filmasse a cena, e então conseguiram flagrar a anormal (e nojenta), ocorrência.

O vídeo começa com a imagem do animal, e instantes depois, algo estranho começa a acontecer: ele vomita a serpente que acabara de ingerir. Reynolds comenta que "ele [o animal] se sentiu desconfortável com a nossa presença, então resolveu vomitar para poder fugir daqui".

Como se a imagem de canibalismo já não fosse surpreendente o bastante, percebemos que a serpente expelida começa a se movimentar, e então descobrimos que na realidade – e apesar dos machucados ao longo de seu corpo, ela está viva.

Depois de engolir serpente, a cobra canibal percebeu que havia comido demais e resolveu vomitar

Segundo informações do National Geographic, o herpetologista Kenney Krysko explicou que Reynolds pode estar certo em sua constatação: em situações de perigo, tais animais podem regurgitar como um mecanismo de defesa, já que o peso extra da vítima capturada pode deixá-los mais lentos na hora de uma possível fuga.