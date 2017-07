Chico Buarque lança música inédita após seis anos. Ouça Tua Cantiga

Caravanas será lançado no fim de agosto e terá sete canções inéditas. Foto: Leo Aversa/Divulgação

Conforme prometido, o cantor e compositor Chico Buarque lançou nesta sexta-feira o primeiro single do próximo álbum de estúdio, anunciado para o fim de agosto em versões física e digital. O áudio de Tua cantiga foi disponibilizado nas primeiras horas do dia no canal oficial do YouTube da gravadora Biscoito Fino, selo responsável pelos últimos projetos musicais do carioca.



A verve romântica de Chico conduz a faixa, cuja letra é assinada por ele, enquanto a melodia é uma composição do pianista Cristóvão Bastos. É a segunda parceria da dupla, autora de Todo o sentimento, de 1987, cuja versão original é do LP Francisco, do mesmo ano. A gravação conta com Cristóvão Bastos (piano), Jorge Helder (baixo) e Jurim Moreira (bateria e percussão).

Feita por Letícia Leão, é inspirada no projeto gráfico de Cássia D'Elia para o disco, a capa do single havia sido adiantada nas redes sociais, movimentadas com pequenas pílulas de informações sobre o álbum nos últimos 15 dias. Chico Buarque voltou ao Instagram com o mais famoso meme com o rosto dele, inspirado no álbum Chico Buarque de Hollanda, de 1966, no qual aparece sorridente e sério, e instiga os fãs com fotos e vídeos. Os perfis são administrados pela equipe dele.



Caravanas interrompe um hiato de seis anos sem inéditas de Chico Buarque. Os longos intervalos entre as novidades são frequentes na carreira dele nas últimas décadas e geralmente intercalados por produções literárias. No mais recente, publicou O irmão alemão (Companhia das Letras, 2014), inspirado em um meio-irmão europeu, o qual nunca chegou a conhecer.



O 23º álbum de estúdio do cantor e compositor carioca tem produção do pernambucano Vinícius França e direção musical do maestro e violonista Luiz Cláudio Ramos, parceiro de trabalho há mais de 30 anos e responsável pela função desde 1989. Tua cantiga e As caravanas são os únicos títulos já divulgados de faixas do álbum. Serão nove ao total, sete delas inéditas e duas regravações de composições de Chico nunca registradas por ele.



Ouça Tua cantiga: