Charlize Theron diz que Vin Diesel beija como um peixe morto em Velozes e Furiosos 8

A marcante cena em que Vin Diesel e Charlize Theron se beijam em Velozes e Furiosos 8 tem rendido polêmica.

Após o galã comentar que a atriz teria gostado muito da cena, ela resolveu se manifestar sobre o episódio.

"Eu não entendo. Ele literalmente saiu por aí falando que eu tive o melhor momento da minha vida. O personagem dele está tipo congelado, como um peixe morto", disse ela em entrevista a Ellen Degeneres.

Em um bate papo com a mesma apresentadora, Vin resolveu se defender. "O que? O que? Peraí, gente... Eu pareço como um peixe morto?", perguntou ele. "Você não vem no programa da Ellen que fez a maravilhosa animação de Procurando Dory e me compara com um peixe morto"