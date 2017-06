Castelo de Hogwarts ganha show de luzes em parque temático (vídeo é incrível!) - VEJA

MIKE DANENBERG/UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD

A saga de Harry Potter é o melhor exemplo de que a união de feitiçaria e tecnologia é capaz de fazer coisas incríveis, e os visitantes do Universal Studios Hollywood, em Los Angeles, poderão comprovar esse fato.

Isso porque, a partir de 23 de junho, o Castelo de Hogwarts que faz parte do cenário de “O mundo mágico de Harry Potter” dentro do parque receberá um espetáculo de luzes à noite.

A proposta é semelhante a do tradicional espetáculo do Castelo do Magic Kingdom, na Disney, que emociona milhares de turistas com música, luzes e fogos de artifício.

Dessa vez, os loucos por Harry Potter viverão a emoção de ver de perto detalhes da vila de Hogsmeade e da Escola de Feitiçaria mais famosa do mundo.

Castelo de Hogwarts: show de luzes

O show “The Nighttime Lights at Hogwarts Castle” (Luzes noturnas no Castelo de Hogwarts) conta um pouco da história das quatro casas de Hogwarts: Grifinória, Corvinal, Sonserina e Lufa-Lufa.

O narrador do show é o Chapéu Seletor, responsável por determinar em qual casa os bruxos irão estudar.

De acordo com o Universal Hollywood Studios, o show está em fase de testes e deve ser inaugurado oficialmente em 23 de junho.

Apesar disso, o canal do Youtube Inside The Magic já divulgou um vídeo incrível com a apresentação:

A tecnologia fica por conta de projeções de efeitos especiais e jogo de luzes que ressaltam cada detalhe do Castelo.

Todo o espetáculo será musicado pelo compositor John Williams, que já ganhou um Oscar e fez trilha para os filmes “Guerra nas Estrelas” e “Tubarão”, por exemplo. A trilha foi gravada pela Orquestra Sinfônica de Londres.

Parque temático de Harry Potter

O The Wizarding World of Harry Potter (O mundo mágico de Harry Potter) é um parque temático inspirado nas histórias e personagens de J.K Rowling.

Localizada no Universal Studios Hollywood, a área do parque é fiel aos detalhes do cenário dos filmes. Os visitantes passeiam por casas com telhados cobertos de neve e ruas de paralelepípedos com “ares britânicos”.

A atração “Harry Potter and the Forbidden Journey” (Harry Potter e a viagem proibida) é uma das mais procuradas pelos visitantes: em um vídeo 4K-HD, os apaixonados pela história do bruxo interagem com filmes e com personagens.

E a experiência é realmente completa: é possível até tomar a cerveja amanteigada no restaurante Three Broomstick.