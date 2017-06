Casal do interior de São Paulo viaja de Fusca e conhece mais de 60 cidades da América do Sul

Casal de Guareí viaja 6 mil quilômetros de Fusca (Foto: Arquivo Pessoal/José Maria de Oliveira Junior)

Nem avião, ônibus ou moto foram os meios de transporte escolhidos pelo casal José Maria de Oliveira Júnior e Juliana Carmo Máximo de Jesus para que pudessem percorrer quase 6 mil quilômetros e conhecer mais de 60 cidades da América do Sul. O escolhido para a grande aventura foi nada menos que um Fusca do ano de 1975, mais conhecido pelos dois como ‘Fusquinha’.



Em comemoração ao Dia Mundial do Fusca, celebrado nesta quinta-feira (22), os moradores de Guareí (SP) contaram, em entrevista ao G1, como o carro se tornou o grande companheiro e o responsável pela primeira viagem do casal ao Uruguai, Argentina e Paraguai.



“Sempre tive o sonho de adquirir um Fusca pela sua história, beleza e, principalmente, pela essência hippie e indomável que o carro carrega em si. Hoje para nós ele é como um filho, um membro da família” conta José.

José e Juliana são funcionários públicos e decidiram que, durante as férias no mês de março, conheceriam cidades do sul do país. Porém, para ser uma viagem diferente e com ar de “aventura”, José decidiu ir com seu Fusca.



“Sempre sonhei em viajar para o exterior, conhecer outras culturas, mas não queria ir de avião para não ficar preso a horários. Por isso, nós decidimos ir de carro. Mas não poderia ser qualquer carro, tinha que ser com o ‘Fusquinha’, que comprei há três anos. Meu amor por ele foi desde que o vi no anúncio, foi amor à primeira vista. Lembro até hoje que esperei a Ju [esposa] chegar e contei para ela que iria ver um Fusca. De imediato ela ficou zangada e disse que era louco, mas depois aceitou a ideia e também se apaixonou pelo carro”, afirma.