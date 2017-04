Carolina Dieckmann gostou da experiência fora do Brasil - Reprodução

Carolina Dieckmann está feliz com sua mudança para os Estados Unidos.

Em entrevista para a Purepeople, a atriz falou sobre a relação com Tiago Worcman e a nova vida fora do Brasil.

— Lá eu sou a mulher do Tiago, eu amo. É tão bom ser mulher dele um pouco. Ele sempre foi meu marido aqui. Nosso casamento está tão legal. A gente fica junto todo dia, cozinha.

Carolina ainda deu mais detalhes sobre seu dia a dia para a publicação.

— Estou no curso de inglês, fazendo pinturinha, aquarela. O Tiago ter sido chamado pra trabalhar fora, foi uma oportunidade de me reciclar. Parar um pouco, viver um pouco.

A atriz confessa que, no início, relutou em trabalhar fora do País.

— Estava super negando ter agente fora do Brasil, nunca tive vontade de trabalhar fora. Gosto muito de trabalhar no Brasil, dos colegas, do público e tal. Associo a novelas. Gosto do que esta arte significa para o País. Não sei até quando vou negar isso. Continuo contratada da Globo mas já penso em fazer algo lá.