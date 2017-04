Apresentador passou por bateria de exames - Divulgação/SBT

Carlos Alberto de Nóbrega já está em casa após passar três dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O apresentador de 81 anos, que teve uma amnésia temporária, conversou com o R7 na tarde desta segunda-feira (24) para contar sobre seu estado de saúde.

— Eu estou bem, só tenho que descansar, estou um pouco esquecido ainda, mas não corro perigo de ter AVC, Alzheimer. Foi um vasinho que saiu do lugar e sangrou um pouquinho. Foi um branco que me deu. Fiquei muito assustado de pensar que pudesse ser uma coisa mais séria.

Carlos Alberto contou que passou por duas ressônancias, foi submetido a um eletroencefalograma e que está medicado.

— Agora é aguardar dez dias e depois eu retorno ao meu médico. A recomendação do neurologista é que eu procure não me aborrecer com nada, não me chatear e dar valor apenas as coisas importantes da vida.

No domingo (23), Carlos Alberto usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.