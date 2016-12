Cantora Alcione passa mal após show e é internada

FOTO: UOL

Alcione está internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, depois de passar mal após um show no Sesc Itaquera, no último domingo (18). Com sintomas de bronquite alérgica, a cantora passará por uma bateria de exames.

Também foi detectada uma alteração na glicemia da cantora de 69 anos, que acabou internada por precaução dos médicos. "Não é nada grave, foi mesmo uma indisposição. Há anos a Alcione enfrenta uma bronquite alérgica e antes mesmo de fazer os shows já estava com alguns sintomas", disse Eulália.

A apresentação no Sesc Itaquera aconteceu normalmente e, logo após o show, Alcione buscou atendimento médico. A cantora passou bem a primeira noite, mas ainda não há previsão de alta.

Antes de 2016 acabar, Alcione ainda se apresentaria no Buraco da Lacraia como convidada do evento de final de ano da comunidade LBGT carioca. O show está marcado para quinta-feira (22), mas Eulália acredita que os médicos não vão liberar a cantora para participar.

"Graças a Deus 2016 foi muito bom para ela, com shows todas as semanas. Acho que agora os médicos vão recomendar repouso pelos próximos dias. Ela precisa descansar."